Si fa sempre più incandescente il mercato della. La ricerca disperata di un nuovo esterno da regalare adovrà concludersi entro domani, termine ultimo della campagna di trasferimenti estiva. Ormai sono due le piste per il dopo. Una, arcinota, porta a Filipdell’. L’altra, il cosiddetto “piano b”, è decisamente più vicina e conduce adell’Dalla Germania darebbero quasi per fatta la trattativa per Kostic (Bild). Quel che è certo è che la Lazio ha accelerato, così come richiesto dall’Eintracht. Come raccolto dalla nostra redazione sembrerebbe esserci stato anche un errore di mail inviate per la prima offerta presentata. Drama a parte, dai 15 milioni (bonus compresi) il club capitolino si sarebbe spinto a, cifra molto vicina airichiesti inizialmente dai tedeschi.L’asse Roma-Francoforte si fa sempre più rovente, con Kostic che da tempo ha già l’accordo con la Lazio. Si parla didi euro a stagione, cifra importante assecondata anche dalle agevolazioni delper i calciatori reduci dal almeno due anni all’estero (tasse abbassate dal 45% al 25%). Con l’arrivo del classe ’92 serbo sarebbe certo il non tesseramento del connazionaleLa Lazio come alternativa a Kostic nelle ultime settimane ha sempre considerato Zaccagni. Il calciatore già piaceva ad, tanto cheparlò col suo agente a gennaio scorso. Da lì non se ne fece più nulla, ma nell’ultima settimana ecco l’accelerata fino ad arrivare a stamani.Il contatto tra il ds biancoceleste e il procuratore di Zaccagni però non avrebbe portato i frutti sperati. Considerata, rispetto a Kostic non agevolata dal Decreto Crescita. Col sì del calciatore la Lazio avrebbe intavolato una trattativa lampo con l’Hellas visto che da Verona negano avvicinamenti del club capitolino. Al momento l'opzione Zaccagni perde quota.