Sarà lui l'arma anti Cristiano Ronaldo, pronto all'esordio nel suo nuovo stadio, con la maglia della Juventus. Inzaghi deve scegliere il terzo difensore, a destra, per formare il pacchetto arretrato incaricato di rendere la vita difficile, difficilissima a CR7.



DIFESA LAZIO - In difesa al posto dell’infortunato Luiz Felipe à ballottaggio tra Wallace, Bastos e Caceres. In vantaggio su tutti il brasiliano Wallace: come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi vorrebbe rilanciare l’ex Monaco accanto ad Acerbi e Radu dopo una stagione non all'altezza. Il test è di quelli seri, contro Cristiano Ronaldo: un grande attestato di stima, e una prova da superare per Wallace.