Cambi decisivi. In Europa Inzaghi schiera spesso chi ha giocato meno, ma sono i cambi, e quindi i titolari, ad aver deciso gli incontri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in ben otto occasioni hanno segnato giocatori subentrati dalla panchina, di cui 6 nelle precedente edizione dell’Europa League. Sono l'arma segreta di Inzaghi.



CAMBI DECISIVI - In questa, di edizione, Immobile ha deciso la gara d'andata contro l'Apollon, in Francia il gol di Marusic ha spezzato la remuntanda del Marsiglia: i titolari rispondono presente quando vengono gettati nella mischia, ma Inzaghi spera, a Cipro, di non averne bisogno.