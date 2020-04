Sirene catalane per Luiz Felipe. Il Barcellona è pronto a offrire una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro per il difensore italo-brasiliano della Lazio, pescato dell'Ituano (Serie D brasiliana) per meno di un milione.



Il club biancoceleste del presidente Lotito sta provando a blindarlo, facendogli rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Anche perché l'attuale ingaggio (poco meno di un milione a stagione) non è più in linea con il valore del giocatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa con i suoi agenti non è facile: si sta valutando l'ipotesi di inserire una clausola di rescissione.