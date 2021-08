Come richiesto da mister Sarri alla società, la Lazio effettuerà un altro test amichevole prima dell'esordio in Serie A previsto per sabato 21 agosto alle ore 20:45 ad Empoli. Sabato 14 agosto alle ore 19:00 i biancocelesti affronteranno il Sassuolo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ecco il comunicato del club capitolino:

"Sabato 14 agosto, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la S.S. Lazio disputerà un’amichevole contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri quindi, dopo aver affrontato il Twente nello scorso weekend, incontrerà la formazione neroverde. La partita è in programma alle ore 19:00".