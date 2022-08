Luis Alberto era assente anche ieri a Formello. Secondo Repubblica la Lazio non è contenta del suo comportamento e questo potrebbe dare la spinta decisiva per il suo passaggio al Siviglia. Il desiderio del giocatore di tornare lì non è un segreto, ma serve la giusta formula per convincere Lotito, che poi dovrà girare il 30% dell'incasso al Liverpool.



Lo stesso quotidiano sostiene che con 22 milioni di parte fissa si possa chiudere. C'è la possibilità che si tratti anche di un prestito oneroso con diritto di riscatto, stessa formula con cui gli spagnoli stanno trattando Martial dallo United. Se si troverà la giusta quadra, l'avventura del Mago nella Capitale potrebbe essere davvero giunta al termine.