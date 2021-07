Dopo le conferme delle settimane scorse in merito ad un possibile ritorno di Felipe Anderson alla Lazio ora arriva la svolta. Il brasiliano è pronto a tornare nella capitale che lo ha reso un calciatore di grande livello. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club biancoceleste ha convinto il West Ham ad un'operazione inizialmente low cost. Il ritorno del classe '93 è previsto in formula gratuita. Agli Hammers però andrà il 50% della futura rivendita. Pipe è pronto ad abbracciare di nuovo la Lazio. Per lui previsto un quadriennale a 2 milioni di euro netti (la metà rispetto a quanto guadagnato al West Ham).