Lazio, ecco la nuova lista per la Serie A: decisione a sorpresa di Baroni

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

23 Hysaj

26 Basic

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

77 Marusic

94 Provedel

Laha presentato la nuova lista della rosa per la Serie A. Dall'elenco sono esclusi tutti i nuovi arrivi oltre che Tchaouna, perché si tratta di under 22, impiegabili quindi senza limitazioni. A rubare l'occhio però è(17 + 4 cresciuti in vivai italiani). A farne le spese è stato Luca Pellegrini. Di seguito l'elenco completo, con i numeri di maglia:Tutte ancora da scoprire invece le scelte che farà il tecnico insieme alla società riguardo la lista per l'Europa League, dove i criteri sono diversi e anche gli Under 22, che non sono formati nel proprio vivaio, occupano posti in lista. Nessuna limitazione invece è prevista per la Coppa Italia dove sono schierabili liberamente tutti i propri tesserati.