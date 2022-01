Gonzalo Escalante a un passo dal ritorno in Liga. La trattativa tra la Lazio e l'Alaves è in chiusura. Il centrocampista argentino, che i biancocelesti prelevarono 2 stagioni fa dall'Eibar, era fuori dal progetto tecnico di Sarri e si avvia ad essere la prima operazione in uscita del club capitolino in questa sessione di mercato.