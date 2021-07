Si avvicina l'ultima amichevole per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Oggi pomeriggio alle ore 18:00 i biancocelesti ospiteranno il Padova allo Zandegiacomo, altro club che milita in Serie C. In base alle prove tattiche effettuate stamani da Sarri, a difendere i pali del 4-3-3 biancoceleste toccherà a Reina. Davanti a lui spazio, da destra verso sinistra, a Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Hysaj. Centrocampo ancora formato dai tre tenori: Milinkovic (capitano), Leiva e Luis Alberto. Un solo cambio in attacco. Assieme ai due esterni Felipe Anderson e Raul Moro agirà Caicedo.



Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

A disp.: Adamonis, Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic, Fares, Durmisi, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Romero, Shehu, Muriqi, André Anderson. All.: Sarri.