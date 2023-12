Un'avventura fruttuosa quella della Lazio in Champions League fin qui. Oltre al risultato sportivo della qualificazione agli ottavi, è il guadagno economico per queste prime sei partite disputate nel girone a far felice la società biancoceleste. Sono 57,2 i milioni di euro incassati dal club. Alcuni erano già stati contabilizzati in estate, perché assicurati a prescindere per la sola partecipazione al torneo, altri invece sono maturati con i risultati e con il market pool.



Ad essersi arricchita più di tutte, tra le Italiane, è il Napoli che ha incassato 66 milioni. Poi l'Inter, con 61,5. Il Milan invece, complice la retrocessione in Europa League, si piazza dietro la Lazio con 45 milioni.