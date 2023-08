Sarri ha scelto Guendouzi. Come ultimo rinforzo a centrocampo il tecnico della Lazio ha chiesto alla società di puntare sul francese, di proprietà dell'Olympique Marsiglia, preferendolo a Samardzic. Il talento dell'Udinese resta il piano B, ma intanto, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina Lotito ha presentato una prima offerta all'OM per il mediano 24enne, che vanta già diverse esperienze in giro per l'Europa, tra Arsenal e Herta Berlino.



Prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di 12 milioni. Il club transalpino però valuta il cartellino del calciatore almeno 16 milioni. Le parti sono in contatto in queste ore. Il presidente biancoceleste proverà ad accelerare, magar provando prima a chiudere almeno un'operazione in uscita (Marcos Antonio o Basic).