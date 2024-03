Lazio, ecco perché Clarke è sfumato a gennaio

Jack Clarke è stato uno degli obiettivi, poi sfumati, del mercato invernale della Lazio. Il suo agente Ian Harte, ha rivelato un retroscena che spiega il perché la trattativa tra i biancocelesti e il Sunderland non è andata buon fine. Queste le sue parole riportate dal Sunderland Echo: "La Lazio si è fatta avanti durante la finestra di gennaio, ma il Sunderland non ha ritenuto che la valutazione fosse adeguata”.



L’offerta dei biancocelesti era troppo bassa quindi. Ora il calciatore ha ancora due anni di contratto con il Sunderland, a non l’intenzione sembra essere quella di cercare altre destinazioni in estate. “Prima dell'infortunio giocava con il sorriso sulle labbra e aiutava la squadra – ha spiegato ancora l’agente del ragazzo, classe 2000 - C’era una clausola nel contratto di Jack che prevedeva che se avesse giocato un certo numero di partite, gli sarebbe stato offerto un nuovo contratto. L’offerta c'è stata, ma non era sufficiente. Ogni club ha i suoi modi di lavorare, ma quando si ha un giocatore come Clarke a volte i metodi dovrebbero essere rivisti. Non credo invece che questo cambierà, purtroppo".