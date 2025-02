Lazio, ecco Provstgaard: atterrato il difensore a Fiumicino. Domani le visite mediche

Tommaso Fefè

21 minuti fa



Oliver Provstgaard è atterrato a Fiumicino. Con un volo diretto dalla Danimarca, alle 23:30 di questa sera il nuovo difensore della Lazio è sbarcato nella Capitale. Domani mattina sono previste per lui le visite mediche a Villa Mafalda, poi si unirà ai suoi nuovi compagni dopo la trasferta di Cagliari.



Centrale difensivo mancino, classe 2004, Provstgaard arriva a titolo definitivo dal Vejle Boldklub per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Firmerà un contratto finoal 2029 con un ingaggio da 500mila euro a stagione. Il suo agente è lo stesso dell'altro giocatore danese già presente nella rosa biancoceleste, cioè Gustav Isaksen. Fattore questo che ha favorito la rapida chisura dell' operazione da parte del club. Insieme a lui peraltro è atteso nelle prossime ore l'arrivo a Roma anche il secondo acquisto della Lazio di queste ultime ore di mercato, Reda Belahyane, che costerà 9 milioni di euro. Sfumato Casadei due giorni fa, la Lazio ha deciso quindi di investire la stessa cifra che avrebbe speso per il solo centrocampista del Chelsea per regalare, seppur in extremis, non una, ma due pedine di rinforzo al tecnico Baroni.