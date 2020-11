Altro giorno di riposo in casa Lazio. I biancocelesti torneranno in campo domani alle 15:30, ancora una volta ridotti ai minimi termini, ma non per le questioni relative ai tamponi. E' appena iniziata la terza pausa nazionali della stagione. Questa prima settimana verrà utilizzata da Inzaghi per far rifiatare chi ha stretto i denti durante l'emergenza, e per recuperare chi non è al meglio fisicamente o è appena rientrato come Lulic e Radu.



Intanto i nazionali sono partiti. Si tratta di Milinkovic con la Serbia, Fares con l'Algeria, Marusic col Montenegro, Muriqi col Kosovo, Akpa Akpro con la Costa D'Avorio e Correa con l'Argentina. Al momento è bloccato dalla Figc Acerbi in vista della convocazione dell'Italia. Infine, non dovrebbe partire Luiz Felipe alla volta del Brasile under 23. Ieri il classe '97 si è recato nella clinica Paideia per effettuare degli accertamenti.