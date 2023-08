Luca Pellegrini è atteso a Roma nelle prossime ore. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, già domani il terzino sinistro potrebbe fare le visite mediche in Paideia per poi firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla Lazio.



Affare fatto con la Juventus: prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione europea dei biancocelesti. Il calciatore freme per tornare a Formello. Ha rifiutato nelle scorse settimane ogni altra possibile destinazione per aspettare che Lazio e Juve trovassero un accordo. Il Nizza e il Milan avevano provato a convincerlo. Anche il Fulham aveva messo sul piatto una proposta allettante. Pellegrini non ne ha voluto sapere e alla fine è riuscito a riprendersi la maglia biancoceleste, già indossata tra gennaio e giugno scorsi.