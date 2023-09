L'Olimpico è pronto a riaccogliere domani i tifosi della Lazio in Champions League. Nel 2020-21 il Covid aveva impedito il ritorno dei biancocelesti sugli spalti. Quest'anno invece sono oltre 22000 i laziali che hanno sottoscritto il miniabbonamento per le partite in casa del girone. A questi si aggiungeranno, per la prima sfida contro l'Atletico Madrid, gli altri 23000 che hanno acquistato il biglietto. Cifra che per altro lieviterà ancora un po', visto che ci sarà tempo fino a poco prima del fischio d'inizio per acquistare i tagliandi. Oltre 45000 voci accompagneranno quindi Immobile e compagni, mentre da Madrid seguiranno la trasferta dei Colchoneros circa 700 persone.