Dopo l'intervento di urgenza per appendicite acuta nella clinica Paideia, Luis Alberto è tornato a casa. Per il Mago della Lazio è iniziato un periodo di recupero che per i più ottimisti lo vedrà in campo il 31 gennaio contro l'Atalanta, ma in realtà si potrebbe rivedere direttamente a febbraio. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, El Diez a causa dell'operazione e del tempo trascorso a riposo perderà peso e tono muscolare. Il quotidiano parla di tre settimane di stop considerando anche il recupero sul campo. In tal modo Luis Alberto si potrà rivedere in campo dal 7 febbraio contro il Cagliari, se non dopo.