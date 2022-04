Mancano 400 mila euro tra paerte fissa e Bonus per chiudere la trattativa tra Lazio e Romagnoli. Lo riporta oggi il sito di Repubblica. Dopo l'incontro della settimana scorsa la volontà di arrivare ad una conclusione positiva da parte di tutti è chiara. Il calciatore ha accettato di ridursi lo stipendio e ha anche rispedito al mittente di recente una ricca offerta dalla Francia. Vuole venire a Roma e un accordo di massima c'è, ma per arrivare alla fumata bianca serve ora un ultimo sforzo da parte di Lotito.



Il patron biancoceleste per ora si è fermato a una base di 2,8 che possono arrivare fino a 3,4. La richiesta, presentata tramite l'entourage, è invece di 3 netti più 600 mila euro di bonus. Entro dieci giorni, si legge nello stesso articolo, le parti si rincontreranno per risolvere questo ultimo ostaccolo.