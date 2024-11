Lazio, ecco quanto starà fuori Dia e quali partite salta

Getty Images

La diagnosi diperè una grossa tegola in casa. Il calciatore torna oggi a Roma e comunque lo staff medico biancoceleste vuole vederci chiaro sulla malattia del giocatore senegalese per il quale sono già previstiL'attaccante expotrebbe infatti anche avercome già sospettano da Formello, il che renderebbe meno problematica la situazione, gestibile come una comune influenza e curabile in pochi giorni.- assicurano gli specialisti virologi - e l'entità dei sintomi dipende anche dalla carica infettate del virus (o plasmodio, come più correttamente dovrebbe essere definito). Questi come altri fattori dovranno essre accertati nelle prossime ore. I maggiori dubbi al momento nascono dalle tempistiche tra il contagio e la diagnosi. I tempi di incubazione del virus infatti - spiegano ancora i medici virologi - oscillano tra i 7 e 14 giorni. Pur volendo considerare un margine più ampio,La certezza comunque è che la malaria si trasmette quasi esclusivamente attraverso la puntura di zanzara; mentre è molto più rara la trasmissione diretta da uomo a uomo, che avviene per via ematica (cioè con il contatto col sangue). Motivo per il qualetotale (al contrario di quanto avveniva qualche anno fa per il Covid-19).

C'è però il precedente recente di Kouame da considerare. A febbraio scorso la Fiorentina mise in quarantena il calciatore rientrato dalla Costa d'Avorio con la malaria. Alla fine, l'attaccante viola rimase fuori per circa un mese (28 giorni) saltando 5 partite. Per Dia e la Lazio sarebbe questo lo scenario peggiore.La durata dei sintomi, e i tempi di recupero però sono molto variabili da caso a caso e da persona a persona. In attesa che venga fatta chiarezza sull'effettivo contagio o meno, considerando la sosta per le nazionali in corso, l'aspettativa più ottimistisca sembra quella di poter rivedere in campo il calciatore biancoceleste i primi di dicembre, saltando solo due o tre gare (Bologna, Ludogorets e Parma).