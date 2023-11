Due gol da 13 milioni di euro: tanto è valsa alla Lazio la doppietta di Immobile contro il Celtic, che ha garantito l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Come spiega oggi Repubblica, la quota è divisa tra premi Uefa per la vittoria e per la qualificazione al turno successivo del torneo. Nel conteggio è compresa inoltre la cifra incassata al botteghino nell'ultima gara.



Soldi freschi quindi per il club, che si sommano ai 20 milioni già garantiti dalla sola partecipazione alla coppa (e già messi a bilancio per il mercato estivo). Potrebbero inoltre aggiungersi ulteriori 2,8 milioni in caso di vittoria a Madrid nell'ultima gara contro l'Atletico (930mila euro per il pareggio). Una somma che consentirà a Lotito e Fabiani di programmare su basi certe gli investimenti da fare sia a gennaio, sia a giugno prossimo.