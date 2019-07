Denis Vavro, difensore della Lazio, parla a Futbalsfz.sk del trasferimento che lo ha portato in Italia: "Mi piace molto il calcio italiano. Ho detto in passato che avrei voluto seguire le orme di Milan Skriniar e così ho fatto. Sono soddisfatto. Per quanto riguarda le offerte, ne ho ricevute parecchie dall'Inghilterra e da altri club italiani. Ma anche dal Belgio. Chi mi ha consigliato? La mia famiglia. La mia ragazza ha avuto un ruolo importante in questa decisione. Poi ne ho parlato anche con i ragazzi della nazionale che giocano in Italia. Quali obiettivi mi pongo? Voglio diventare titolare e aiutare la squadra a vincere trofei!".