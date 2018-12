La Lazio analizza i suoi stessi errori. In analisi la squadra di Inzaghi: il ritiro è un momento importante di questa stagione, fino a sabato il gruppo ha l'occasione di compattarsi, rivedere dinamiche e atteggiamenti. Guardarsi negli occhi, e riguardare tutti gli errori: ogni mattina la squadra affronta lunghe sedute di video-analisi, per scoprire errori e riguardare prestazioni. Il segreto di Inzaghi: tutti davanti allo schermo.



VIDEOTERAPIA - Una vera e propria terapia video: Inzaghi punta molto sull'apprendimento, vuole eliminare una volta per tutte una serie di errori che ha portato la Lazio a perdere il quarto posto. Particolare attenzione ai match contro Chievo e Apollon, come riporta il Corriere dello Sport, poi tutti in campo per rimediare agli errori fatti.