Il giro è ancora più lungo, il domino complesso ma non impossibile. Zidane ha scaricato Bale, non lo ha portato con la squadra, ha auspicato una soluzione veloce. La stessa che potrebbe voler Lotito: con la cessione del gallese il Real potrebbe investire pesantemente su Pogba, di fatto facendo partire l'assalto dello United per Milinkovic Savic.



MERCATO LAZIO - Il domino parte proprio da Gareth Bale, come riporta il Daily Mail: 70 milioni di sterline la sua valutazione, il Real sta trattando la sua cessione per spostare quella montagna di milioni sul cartellino di Paul Pogba. Il mercato spagnolo chiude il 2 settembre, quello inglese 3 settimane prima: per questo lo United deve sbrigarsi, se vuole cedere l'ex Juventus e provare ad accelerare per Milinkovic.