Lazio, arriva l'effetto lockdown che preoccupa Inzaghi. Il lungo stop ha debilitato la forma fisica dei calciatori che, alle prese con i nuovi carichi di lavoro, stanno cominciando a scricchiolare.A partire da Lucas Leiva: come riporta Cittaceleste.it il brasiliano si è operato al ginocchio circa due mesi fa, ma nelle ultime ore la situazione è peggiorata. Il ginocchio si gonfia, l'Atalanta è a rischio.



INFORTUNI IN CASA LAZIO - Non solo Leiva: anche Luiz Felipe è alle prese con un affaticamento muscolare: non ci sono lesioni, ma verrà valutato di nuovo in giornato. Stop anche per Adam Marusic, che Inzaghi voleva utilizzare al posto di Lulic sulla fascia sinistra: verrà sottoposto agli esami di rito.