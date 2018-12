(calcio d'inizio alle ore 18.55) è una gara valevole per l'ultima giornata del gruppo H di. Entrambe le squadre hanno già in tasca la qualificazione per i sedicedimi di finale: i tedeschi da primi in classifica e i biancocelesti come secondi. Per questo motivofa ampio ricorso al turnover schierando una formazione senza centravanti di ruolo.LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa.EINTRACHT (4-4-1-1): Ronnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller.