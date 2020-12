Dopo i cinque giorni di riposo è arrivato il responso degli esami strumentali di Joaquin Correa. Si tratta di un'elongazione al soleo per l'attaccante della Lazio. Altro stop quindi per l'argentino. Quest'ultimo, come riporta Il Corriere dello Sport, sicuramente salterà le prime tre partite di campionato contro Genoa, Fiorentina e Parma. In teoria è praticamente out anche per il derby del 15 gennaio, ma il Tucu farà il possibile per rientrare in tempo. Tra una settimana sarà rivalutato. Nel frattempo inizierà il percorso di recupero nel centro sportivo di Formello.