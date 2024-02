Lazio, emergenza per Sarri: Casale ha la febbre

La Lazio stasera a Firenze rischia di ritrovarsi senza centrali di difesa. Con Patric infortunato e Gila squalificato, entrambi rimasti a Roma, ci sono solo Romagnoli e Casale, più il giovane Ruggeri aggregato dalla Primavera, a disposizione di Sarri. Ma proprio l'ex Hellas Verona ha accusato un attacco febbrile nelle ultime ore e, come riferisce il Messaggero questa mattina, la sua presenza contro la Fiorentina è in dubbio fino all'ultimo.



Di fatto l'unico che sarà al 100% in campo al Franchi è Alessio Romagnoli. E le soluzioni tampone, in caso di effettivo forfait del difensore originario di Negrar, non sono molte. A meno che Sarri non scelga di lanciare dal 1' proprio il baby Ruggeri, l'alternativa è quella di adattare uno degli esterni al centro della linea a 4. Non a caso ieri nella rifinitura, riporta sempre il quotidiano romano, è stato provato Hysaj in mezzo, ma c'è anche Marusic che potrebbe scalare. Per il terzino albanese sarebbe sostanzialmente un inedito in maglia biancoceleste. Al contrario il montenegrino in passato in maglia biancoceleste è stato già adattato in alcune occasioni come centrale, ma si trattava per lo più della difesa a 3 dell'era Inzaghi. Molto più raramente gli è capitato invece di farlo in uno schieramento a 4.