Piccola buona notizia dall’infermeria per Simone Inzaghi in vista del match di questa sera fuori casa contro il Bruges di Champions League. Andreas Pereira, centrocampista classe 1996, è risultato essere un “falso positivo” nel tampone effettuato nelle scorse ore e raggiungerà dunque la squadra in Belgio, risultando così regolarmente arruolabile per la partita.