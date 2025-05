Lazio, emergenza terzini contro la Juventus: ecco le possibili soluzioni per Baroni

Getty Images

Emergenza terzini per Baroni. La Lazio sabato alle 18 ospiterà la Juventus all'Olimpico, ma affronterà la sfida orfana di parecchi elementi sulle corsie laterali difensive.è squalificato,sono infortunati e ad oggi è molto difficile ipotizzare un loro recupero per poter andare anche solo in panchina. Patric, che avrebbe potuto ricoprire quella zona di campo avendoci giocato per diversi anni nella prima parte della sua carriera e della sua avventura a Roma, ha già finito la stagione da un mese e infatti non è neppure in lista. Preoccupazioni inoltre ci sono anche suuscito non al meglio dalla sfida del Castellani contro l'Empoli domenica scorsa. Baroni dovrà quindi inventarsi soluzioni alternative.

L'unico terzino di ruolo a disposizione è(ex della partita, insieme a Rovella, ndr), la cui presenza da titolare è di fatto già sicura. Se non dovesse farcela Marusic,, come già accaduto in altre occasioni quest'anno: l'ultima proprio domenica scorsa, dopo il rosso a Hysaj. Molto meno probabili gli adattamenti in difesa di uno degli esterni alti, perché hanno tutti caratteristiche troppo offensive per interpretare quel ruolo. Difficile anche l'ipotesi di pescare qualcuno dalla primavera, perché la partita contro la Juventus è troppo importante per pensare a scommesse ed esperimenti. Da escludere del tutto anche il cambio modulo.