Lazio-Empoli: cori contro De Rossi e sua madre

13 minuti fa

2

Allo Stadio Olimpico è andato in scena il lunch match tra Lazio ed Empoli, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A con successo dei biancocelesti per 2-0 firmato da Patric e Vecino. Nel corso della partita si è verificato un episodio davvero inspiegabile: i tifosi del club capitolino hanno infatti intonato alcuni cori contro Daniele De Rossi e sua madre, proprio nel giorno in cui si celebra la festa della mamma.