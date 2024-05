Lazio-Empoli, cori contro la mamma di De Rossi

15 minuti fa



Durante il lunch match tra Lazio e Empoli i tifosi bianconcelesti hanno intonato dei cori contro Daniele De Rossi e sua madre, proprio nel giorno in cui si festeggia la festa della mamma. I laziali presenti allo stadio hanno attaccato il tecnico della Roma senza un motivo specifico. Infatti, nei giorni scorsi DDR non aveva mai rilasciato dichiarazioni contro la Lazio o nei confronti della tifoseria. I giallorossi questa sera saranno impegnati in trasferta con l'Atalanta in un match di fondamentale importanza per la corsa al quinto posto. Posizione ambita anche dalla squadra di Tudor.