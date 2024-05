, domenica alle 12:30 all'Olimpico sarà il contorno della giornata di festa dei biancocelesti, che celebreranno il 50° anniversario del primo storico scudetto, vinto nel 1974 con Maestrelli in panchina. In campo però entrambe le squadre si giocano. con una vittoria gli uomini di turno potrebbero ipotecare la qualificazione alla prossima stagione europea (in quale competizione poi si vedrà), mentre i toscani - che poi avranno lo scontro diretto con l'Udinese alla penultima e torneranno nella Capitale per sfidare la Roma alla 38a giornata - a -2 dal terzultimo posto cercano qualunque appiglio per restare aggrappati alla Serie A.

Nicola non potrà contare su Berisha, Cerri, Ebuehi e Walukiewicz, ma si affiderà all'esperienza di Caputo e al talento di Cambiaghi per provare a centrare quello che sarebbe il primo successo della storia dell'Empoli in casa della Lazio. Tudor dall'altra parte deve sciogliere il nodo portiere, con il ballottaggio tra Mandas e Provedel, e trovare una soluzione all'emergenza in difesa. Gila è ancora out e Casale, che è in un periodo negativo, ieri non si è allenato. Hysaj non ha convinto a Monza come terzo centrale ma di opzioni non ce ne sono molte altre. Entrambe le squadre dovranno inoltre fare attenzione ai cartellini: sono ben 5 i calciatori della Lazio che rischiano di saltare la trasferta successiva contro l'Inter; quattro invece quelli in casa empolese.

Lazio - Empoli sarà trasmessa in diretta sia su Sky, al canale 214, sia su DAZN, visibile tramite app in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.:TudorEMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Caputo. All. Nicola