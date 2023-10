Nuovo episodio di oltraggio alla memoria di Vincenzo Paparelli a Roma. Sul muro del cimitero di Prima Porta, questa mattina - nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio del tifoso della Lazio, colpito da un razzo sparato dalla Curva Sud dell'Olimpico prima di un derby - è apparsa la scritta: "28 ottobre, come disse Paparelli si fidi ciecamente". Chiara e offensiva verso la memoria del defunto è in particolare l'allusione al fatto che Paparelli venne colpito in un occhio dal tifoso romanista colpevole del gesto. Anche questa volta, come nei numerosi episodi simili in passato, lo sdegno dei familiari alla notizia è stato immediato e si sono già attivati per la rimozione.