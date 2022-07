Si va assestando la situazione dirigenziale in casa Lazio. Dopo le tensioni delle settimane scorse sembrano in via di definizione i ruoli a Formello. La vera novità, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarà Enrico Lotito - figlio del patron Claudio - che presto diventerà ufficialmente il nuovo direttore generale del club.



L'erede designato alla presidenza - almeno secondo quelli che sono sempre stati i procalmi dell'attuale numero 1 del club - si occuperà insieme a Bianchessi e Fabiani della gestione della Primavera, del settore giovanile e della Lazio Women. Igli Tare invece resterà direttore sportivo fino alla fine del suo contratto (scade a giugno 2023, ndr). Attualmente l'ex attaccante si sta occupando principalmente delle uscite sul mercato. Priorità assoluta a quella di Muriqi.