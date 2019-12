La Lazio fresca vincitrice della Supercoppa Italiana contro la Juventus si è ritrovata oggi al centro sportivo di Formello per una seduta di allenamento a porte aperte. Una scelta per salutare i tifosi e ricevere il loro abbraccio dopo la grande vittoria di Riyad e una prima parte di stagione strepitosa.



La risposta del popolo biancoceleste è stata impressionante, con oltre 10.000 persone presenti sugli spalti del "Fersini" per assistere al lavoro dei ragazzi di Simone Inzaghi e trasmettere tutto il proprio entusiasmo in vista di un 2020 in cui la Lazio vuole ulteriormente confermarsi come la possibile outsider in chiave scudetto, alle spalle di Inter e Juventus.