Lazio, entusiasmo Champions: polverizzati i biglietti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium

Tommaso Fefè

Neanche tre ore: tanto è bastato ai tifosi della Lazio per polverizzare i biglietti in vendita per il settore ospiti dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. 3200 posti andati sold out in mattinata a testimonianza dell'entusiasmo generato dalla vittoria di mercoledì nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I laziali ora ci credono davvero al passaggio del turno e il 5 marzo porssimo in Germania proveranno a spingere gli uomini di Sarri a completare l'impresa.



In molti sperano peraltro che la società tedesca decida nei prossimi giorni di allargare il settore ospiti a un ulteriore spicchio dello stadio, concedendo qualche biglietto in più ai laziali (l'Allianz Arena ha una capienza di 75mila posti). Non sono mancate inoltre le lamentele di chi non è stato abbastanza lesto ad accaparrarsi un posto: diverse le segnalazioni di malfunzionamento del sistema di vendita on line, andato in sovraccarico per il grande afflusso di utenti in poco tempo. Parecchi sono poi rimasti delusi dalla scelta della società di non privilegiare con formule di prelazione chi aveva già partecipato alle altre trasferte europee di quest'anno o magari gli abbonati. Sui social si moltiplicano i messaggi per spingere il club biancoceleste a far pressione sulla società bavarese per poter avere una manciata di sostenitori in più al seguito: qualcuno aveva persino già prenotato albergo e volo in anticipo e ora rischia di dover guardare comunque il match in tv.