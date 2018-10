'Lo dico con tutta onestà. Avevo preso un impegno con l’allenatore che non lo avrei venduto in questa stagione, anche se ho ricevuto un’offerta importantissima il penultimo giorno di mercato, avevamo un piano per sostituirlo ma non c’era tempo'. Così si è espresso il presidente della Lazio Lotito a Il Tempo. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l'offerta arrivata era del PSG.