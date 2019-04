Uscito anticipatamente dalla sfida contro il Milan per un problema alla caviglia, Sergej Milinkovic-Savic, trequartista della Lazio, si è presentato oggi alla clinica Paideia per svolgere gli accertamenti.



Queste le parole del numero 21 biancoceleste riportate da lalaziosiamonoi.it: "Aspettiamo i dottori per l’esito degli esami. Il dolore? Ora poco, sto meglio. Ieri sera però c’è stata tanta paura in quel momento. Recupero per la finale? Speriamo di recuperare, andiamo avanti". Squalificato in finale, vuole recuperare per la finale del 15 maggio all'Olimpico.