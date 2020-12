A meno di un'ora dal fischio d'inizio di Benevento-Lazio, ai microfoni ufficiali del club capitolino ha parlato Gonzalo Escalante, all'esordio da titolare in biancoceleste. Ecco come si è espresso: "Sono felice di partire titolare per la prima volta con la Lazio, ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra fisica ma in trasferta stiamo andando bene e vogliamo tornare a casa con una vittoria. Ho la fortuna di far parte di un gruppo meraviglioso, dove tutti si aiutano".