Cominciano a giungere buone notizie dall'infermeria per la Lazio. Sabato sera contro il Bologna, infatti, Simone Inzaghi potrebbe recuperare due pedine. Si tratta di Gonzalo Escalante e Manuel Lazzari. Come riporta Il Corriere dello Sport i due hanno messo nel mirino i rossoblu di Mihajlovic, con l'argentino leggermente in vantaggio rispetto all'ex Spal.