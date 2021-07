Al termine dell'allenamento mattutino della Lazio il centrocampista Gonzalo Escalante ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso: "Con Sarri si lavora tanto ma siamo felici di questo, impariamo molto da lui. La prima amichevole di ieri è andata bene, dobbiamo assimilare le idee del mister. All'inizio non è stato facile ma piano piano stiamo capendo cosa chiede. Dobbiamo fare tutti movimenti diversi, soprattutto a centrocampo, con l'allenamento tutto andrà per il meglio. Vuole che la palla circoli velocemente, cerchiamo di farlo in ogni seduta".



E continua: "Questa prima settimana di lavoro è andata bene, servirà tempo ma ce la stiamo mettendo tutta. Alla prossima stagione chiedo di giocare molto, io e la squadra lavoriamo per gli stessi obiettivi, quello di andare in Champions League. Giocare velocemente la palla è una delle mie caratteristiche. I miei compagni sanno che entro subito in partita e questo mi fa felice perché io sono a disposizione per dare sempre il massimo. Copa America? Sono felice della vittoria dell'Argentina e per Correa, che se lo merita".