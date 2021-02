E' una Lazio completamente concentrata sulla sfida contro la Sampdoria, ma che anche in ottica Bayern Monaco domani potrebbe fare un leggero turnover. Uno dei ruoli in cui potrebbe esserci un avvicendamento è la cabina di regia. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti Leiva potrebbe rifiatare. Al suo posto quello che ormai ne è diventato il vice a tutti gli effetti, ovvero Escalante. Arrivato come mezzala, ormai Inzaghi lo ha trasformato in un play. 20 presenze in questa stagione e l'urlo del primo gol in biancoceleste strozzato sul nascere dalla Lega che ha attribuito a Milinkovic la rete del momentaneo 2-1 contro l'Inter. Escalante vuole una chance, Inzaghi ci riflette.