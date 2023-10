Buone notizie per la Lazio e Ciro Immobile. Gli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto l'attaccante della Lazio hanno escluso lesioni muscolari al flessore. Dopo aver saltato l'ultima partita di campionato in Serie A vinta contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma, Immobile non è stato convocato in Nazionale dal ct Spalletti e tornerà a disposizione dell'allenatore biancoceleste Sarri per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo dopo la sosta.