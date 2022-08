Entusiasmo alle stelle in casa Lazio, con l'euforia del popolo biancoceleste che arriverà anche in trasferta. Grazie alla campagna acquisti convincente per qualità e quantità di volti nuovi arrivati e il successo in rimonta alla prima giornata, i tifosi biancocelesti stanno facendo sentire tutto il loro amore per il club in questi giorni. E dopo che circa 40000 persone hanno sostenuto dagli spalti Immobile e compagni il 14 agosto contro il Bologna, si preannuncia un vero e proprio esodo sabato verso Torino, per la sfida con i Granata. Settore ospiti tutto esaurito, con più di 1400 tifosi che seguiranno la squadra in Piemonte.



Nel frattempo, prosegue la campagna abbonamenti, con la quota di 25000 tessere ormai quasi raggiunta. La breve riapertura concessa dalla società in questi tre giorni, tra ieri a mezzogiorno e domani pomeriggio, ha fatto registrare nelle prime 24 ore oltre 600 nuove sottoscrizioni. I pochissimi posti che erano rimasti nei settori nord sono andati a ruba in pochi minuti. Ne resta qualcuno, agli stessi prezzi, nel distinto sud-est. Altrimenti solo le tribune potranno essere occupate dagli ultimi ritardatari. Gli appelli social di Romagnoli e Immobile nei giorni scorsi e di Milinkovic ieri sera hanno prodotto l'effetto sperato. Sarri e i suoi potranno contare sulla spinta del dodicesimo uomo per tutta la stagione.