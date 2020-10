Partenza in salita per la Lazio in Champions League: il primo avversario, il Borussia Dortmund, è anche il più difficile e domani sera si presenterà all’Olimpico nelle vesti di favorito. Al riguardo, le valutazioni dei bookmaker sono chiare: per gli analisti il successo tedesco vale 2 volte la scommessa, quota molto più bassa rispetto al segno «1» biancoceleste, dato a 3,36, e al pareggio, a 3,95. In ogni caso, per i bookmaker sarà una gara con molti gol (Over basso, a 1,45), anche perché le bocche da fuoco non mancano. Occhio naturalmente a Haaland: il suo gol come primo marcatore dell’incontro vale 4,50, ma Immobile non è lontano e si gioca a 5,50. La partenza difficile, in ogni caso, non dovrebbe pregiudicare le possibilità di qualificazione della Lazio. Il Borussia nelle due prime posizioni vale appena 1,25, ma i biancocelesti rappresentano la seconda forza nel girone, a 1,48. Più difficile la qualificazione dello Zenit, a 2,05, durissima per il Brugge, a 4,20.