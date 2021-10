Non era certamente l'esordio che si aspettava Stefan Radu quello di ieri a Verona. Il difensore della Lazio è andato in grande difficoltà contro gli scaligeri nel suo primo incontro stagionale. Una gara difficile corrisposta a una vera e propria debacle quella del Bentegodi, terminata 4-1 per i padroni di casa con un Simeone vero e proprio incubo per Patric e lo stesso Radu. L'unica notizia positiva per il numero 26 biancoceleste è stato il nuovo record.



339 PRESENZE IN A CON LA LAZIO - Oltre a quello di presenze in generale, scendendo in campo contro l'Hellas Radu ha ottenuto anche il primato di presenze in Serie A con la maglia biancoceleste raggiungendo Aldo Puccinelli a quota 339. C'era qualche dubbio su circa 20 presenze dell'attaccante degli anni 40 e 50. Che fossero 319 o 339 le presenze di Puccinelli, con la gara di ieri Radu ha fugato ogni dubbio. Un'altra presenza e avrà lo scettro tutto per sé anche in Serie A.