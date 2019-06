Durmisi è in bilico. La sua prima stagione alla Lazio non è stata eccezionale, l'esterno ex Betis ha trovato molte difficoltà di ambientamento, non ha reso al meglio. Inzaghi non ci ha mai puntato del tutto



MERCATO LAZIO - L'arrivo di Jony, sempre dalla Liga, rischia di chiudergli del tutto la strada per la titolarità. Non era riuscito a scalfire le gerarchie e a superare Lulic, la concorrenza rischia di aumentare. La sua permanenza sembra complicata: il Marsiglia, come riporta il Corriere dello Sport, ha chiesto informazioni, potrebbe tornare con una proposta. Durmisi è a un passo dall'addio.