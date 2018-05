Niente Eto'o per la Lazio. Non lo sta trattando per il prossimo calciomercato, semmai ci sta trattando. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, la presenza dell'ex Inter e Barcellona a Formello si propone come intermediario o procuratore. Con in mano una proposta: vuole piazzare Karl Toko Ekambi, punta camerunense (passaporto francese) dell'Angers. Classe 1992, è un profilo che interessa alla Lazio, piace a mezza Europa. Vorrebbe giocare la Champions, ma non è detto che, grazie ad una buona parola di Eto'o, la situazione non sia destinata a cambiare.