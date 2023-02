UEFA Europa Magazine Show

@F_Andersoon on his two spells at Lazio pic.twitter.com/4BmRj2Z3rF — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 21, 2023

si è raccontato ai canali ufficiali della. L'ala della, protagonista con l'assist a Immobile, nella gara di Conference League della settimana scorsa, ha parlato dei suoi due capitoli in biancoceleste e di come sia evoluta la sua carriera, anche attraverso le esperienze all'estero al West Ham e al Porto."L'arrivo alla Lazio no fu facilissimo. Ho dovuto attraversare un percorso di ambientamento durato un anno e mezzo. Il club però mi ha sempre aiutato e in società hanno creduto in me. Mi hanno detto di continuare a lavorare dure e che prima o poi le cos sarebbero cambiate e avrei dimostrato il mio potenziale. È proprio quello che è successo.Durante l'intervista vengono mostrati al giocatore alcuni dei gol che ha segnato con la Lazio tra il 2013 e il 2018: "Non li avevo mai visti prima. Incredibile che, nonostante siano di qualche anno fa, io mi senta ancora un po' nervoso nel rivederli, anche se sono cose positive.". Dopo i primi cinque anni il brasiliano si è trasferito in Premier League, e poi ha trascorso anche un breve periodo in prestito in Portogallo: "Ne ho beneficiato e sono cresciuto, anche gli ultimi due anni tra West Ham e Porto sono stati periodi difficili della mia vita. Anche se ci provi non si possono separare vita professionale e personale, siamo umani, se le cose non vanno bene a casa, difficilmente vanno meglio sul campo e viceversa".e credo che stia andando tutto molto meglio questa volta".